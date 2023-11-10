Kızılcık Şerbeti dizisinde 10 Kasım unutlumadı: "Ağlar bu gökyüzü her 10 Kasım günü"

Her hafta farklı konular sebebiyle sosyal medyada gündem olan Kızılcık Şerbeti, bu akşam yayınlanan yeni bölümünde 10 Kasım'ı unutmadı:"Ağlar bu gökyüzü her #10Kasım günü,Gönlümdeki hilal, Ey Mustafa Kemal!"