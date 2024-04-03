Kızılcık Şerbeti'de Fatih ve Görkem'in düğün sahnesindeki detay ortaya çıktı. Çok şaşıracaksınız

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu gibi değerli oyuncuların başrolünü paylaştığı "Kızılcık Şerbeti"nde, sezon finaline doğru heyecan giderek artıyor.

Görkem karakterinin hikayeye katılmasıyla diziye yeni bir soluk geldi ve Fatih ile Görkem'in evliliği, dengeleri alt üst etti. En son yayınlanan bölümde, bu ikilinin düğün töreni büyük yankı uyandırdı.

Düğün sahnesinde dikkat çeken bir nokta ise, Fatih karakterinin 1999, Görkem karakterinin ise 2001 doğumlu olduğunun ortaya çıkması oldu.

Ancak gerçek hayatta Doğukan Güngör 1996, Özge Özacar ise 1995 doğumlu. Bu bilgi, izleyiciler arasında sürpriz bir konu olarak öne çıktı. Çok Şaşıracaksınız...