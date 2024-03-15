Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’ya yeni sevgili geliyor

Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’ya yeni sevgili geliyor
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde Fatih ve Doğa ayrılığından sonra Doğa'nın yeni partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. O isim sonunda belli oldu.

Dizide Fatih’in (Doğukan Güngör) Doğa (Sıla Türkoğlu) ile ayrılığının ardından Görkem (Özge Özacar) ile ilişkiye başlaması nedeniyle Doğa’ya yeni bir partner geleceği konuşuluyordu. O kişi nihayet belli oldu.

5f5fd1787dda7600cabfb9e4cd5b5573-840.jpg

Doğa’nın yeni partneri ünlü oyuncu Kaan Taşaner oldu. Taşaner, dizinin yapım şirketi Gold Film ile anlaşarak, dizinin kadrosuna dahil oldu.

Henüz canlandıracağı karakterin adı açıklanmayan Taşaner'in zengin bir iş insanı olarak izleyicilerin karşısına çıkacağı öğrenildi.

Taşaner’in rolü için şimdiden provalara başladığı ve karakterin 57. bölümde diziye gireceği öğrenildi.

kaan-tasaner-muzik-dunyasinda-h7213-e5a38.jpg

Son Haberler
Tenis kortunu arılar bastı dünya 2 numarası Alcaraz kaçacak delik aradı Spor
Tenis kortunu arılar bastı dünya 2 numarası Alcaraz kaçacak delik aradı
THY teknik personel arıyor Ekonomi
THY teknik personel arıyor
Soner Şef’in sırrı ortaya çıktı. Lezzetin sırrı sadece hamurda değil. Lahmacuna 1 kaşık eklemeniz yetiyor Yemek Tarifleri
Soner Şef’in sırrı ortaya çıktı. Lezzetin sırrı sadece hamurda değil. Lahmacuna 1 kaşık eklemeniz yetiyor
Vodafone 8 milyar Euro'ya satılıyor! İşte yeni sahibi... Dünya
Vodafone 8 milyar Euro'ya satılıyor! İşte yeni sahibi...
Emeklileri dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı Gündem
Emeklileri dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı
Tarık Akan'ın yanındaki 4 kadını tanıdınız mı? Magazin
Tarık Akan'ın yanındaki 4 kadını tanıdınız mı?
Cem Yılmaz’dan alkışlanacak hareket! Ramazan ayında tüm gelirini hangi kuruma bağışladı Magazin
Cem Yılmaz’dan alkışlanacak hareket! Ramazan ayında tüm gelirini hangi kuruma bağışladı