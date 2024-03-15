Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’ya yeni sevgili geliyor

Dizide Fatih’in (Doğukan Güngör) Doğa (Sıla Türkoğlu) ile ayrılığının ardından Görkem (Özge Özacar) ile ilişkiye başlaması nedeniyle Doğa’ya yeni bir partner geleceği konuşuluyordu. O kişi nihayet belli oldu.

Doğa’nın yeni partneri ünlü oyuncu Kaan Taşaner oldu. Taşaner, dizinin yapım şirketi Gold Film ile anlaşarak, dizinin kadrosuna dahil oldu.

Henüz canlandıracağı karakterin adı açıklanmayan Taşaner'in zengin bir iş insanı olarak izleyicilerin karşısına çıkacağı öğrenildi.

Taşaner’in rolü için şimdiden provalara başladığı ve karakterin 57. bölümde diziye gireceği öğrenildi.