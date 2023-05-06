Kızılcık Şerbeti'nde seyirciyi çıldırtan sahne. İzleyenler saçını başını yoldu

Kızılcık Şerbeti'nin dün yayınlanan bölümü kelimenin tam anlamıyla izleyiciye saç baş yoldurttu. Hamile karısını aldatan Fatih, Twitter'ın gündemine oturdu.

Kızılcık Şerbeti'nde seyirciyi çıldırtan sahne. İzleyenler saçını başını yoldu

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti dün yine heyecan dolu bir bölümle izleyiciyle buluştu. Dizideki yatak sahnesi herkese saç baş yoldurttu.

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Fatih, sekreteri Aylin ile yakınlaşmaya başlamıştı. İzleyiciler "Fatih, Doğa'yı aldatacak mı?" diye merak ediyordu.

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O anlarda tartışma esnasında eşine sert çıktığını düşünen Doğa ise videolu mesajla özür diliyordu. Fatih’in Doğa’yı aldattığı sahne Kızılcık Şerbeti izleyicisinin tepkisini çekti. Yatak sahnesine sosyal medya üzerinden tepki üstüne tepki yağdı.

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Fatih’in Doğa’nın giydiği kıyafet, gittiği yerler hatta mesleğini bile kısıtlamaya çalışmasının ardından gelen ihaneti izleyiciyi çılgına çevirdi.

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Doğa ise her şeyden habersiz tartıştığı eşinden özür dilemek için bir video çekti ve Fatih’e eve, yanına dönmesi için mesaj gönderdi. Bebekleriyle birlikte evde eşini bekleyen karnı burnunda Doğa’nın bu temiz aşkı ve saf duyguları Kızılcık Şerbeti izleyicisini hem üzdü hem de Fatih’e olan öfkeleri daha da alevlendirdi.

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