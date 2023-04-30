'Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi meğer kendisinden de ünlüymüş

SHOW TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren oyuncu Müjde Uzman'ın eski sevgilisi sosyal medyada gündem oldu.

'Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi meğer kendisinden de ünlüymüş

Ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın eski sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı., Uzun bir süre Babala TV'de program yapan Oğuzhan Uğur ile bir dargın bir barışık ama tutku dolu bir aşk yaşayan Uzman, ilişkileri hakkında şunları söylemişti:

oguzhan-mujde.jpg

Bir dargın bir barışık çiftin ilişkileriyle alakalı Uğur, katıldığı bir programda, "Biz hiç ex olmadık, hep next'i zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık.” demişti.

mujde-uzman-oguzhan-ugur-3-vkan.webp

38 yaşındaki Müjde Uzman ilk olarak Paramparça Aşklar dizisi ile seyirci karşısına çıkarak oyunculuk serüvenine başladı. 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

mujde-uzman-oguzhan-ugur-4-fbag.webp

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın rol aldığı yapımlar oldukça fazla. Bir Çocuk Sevdim, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kiralık Aşk, Savaşçı ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi projelerle tanınan ünlü ismin popülaritesi ise Kızılcık Şerbeti sayesinde oluştu.

Öne Çıkanlar
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Son Haberler
'Joker 2' Lady Gaga ile geliyor. Film setinden paylaşılan kareler heyecanlandırdı Magazin
'Joker 2' Lady Gaga ile geliyor. Film setinden paylaşılan kareler heyecanlandırdı
Beşiktaş Galatasaray derbisine kritik atama. VAR hakemi belli oldu Spor
Beşiktaş Galatasaray derbisine kritik atama. VAR hakemi belli oldu
Devlet Bahçeli’nin mitinginde vatandaşlar bedava dağıtılan ayranları çantalarına doldurdu. Hani ekonomi iyiydi? Güncel
Devlet Bahçeli’nin mitinginde vatandaşlar bedava dağıtılan ayranları çantalarına doldurdu. Hani ekonomi iyiydi?
Erkeğe Güven Olmaz EGO final mi yapıyor? Bu akşam EGO var mı? Keşfet
Erkeğe Güven Olmaz EGO final mi yapıyor? Bu akşam EGO var mı?
İnönü'deki derbinin değeri 6 milyar Lira Spor
İnönü'deki derbinin değeri 6 milyar Lira
İngiltere'de hemşireler greve gidecek Dünya
İngiltere'de hemşireler greve gidecek
Selçuk Geçer altını zıplatacak gelişmeyi açıkladı Ekonomi
Selçuk Geçer altını zıplatacak gelişmeyi açıkladı