'Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi meğer kendisinden de ünlüymüş

Ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın eski sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı., Uzun bir süre Babala TV'de program yapan Oğuzhan Uğur ile bir dargın bir barışık ama tutku dolu bir aşk yaşayan Uzman, ilişkileri hakkında şunları söylemişti:

Bir dargın bir barışık çiftin ilişkileriyle alakalı Uğur, katıldığı bir programda, "Biz hiç ex olmadık, hep next'i zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık.” demişti.

38 yaşındaki Müjde Uzman ilk olarak Paramparça Aşklar dizisi ile seyirci karşısına çıkarak oyunculuk serüvenine başladı. 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın rol aldığı yapımlar oldukça fazla. Bir Çocuk Sevdim, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kiralık Aşk, Savaşçı ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi projelerle tanınan ünlü ismin popülaritesi ise Kızılcık Şerbeti sayesinde oluştu.