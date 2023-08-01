Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer. Ertuğrul geliyor

Show TV'nin Gold Film imzalı "Kızılcık Şerbeti dizisinin ikinci sezon çekimleri 28 Ağustos'ta başlayacak. Kayra Şenocak diziye muhafazakar iş insanı Ertuğrul karakteriyle katılacak.

Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer. Ertuğrul geliyor

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Gold Film‘in imza attığı dizi geçen sezon aldığı reytinglerle Show TV‘nin yüzünü güldürmüştü. İkinci sezon çekimleri 28 Ağustos’ta başlayacak olan dizinin eylül ayının 3. haftası yayına girmesi planlanıyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin yeni sezonunda yine çok heyecanlı ve nefes nefese olaylar yaşanacak.

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Ketche‘nin yönettiği diziye Bahtiyar Memili ve Yiğit Kirazcı‘dan sonra yeni bir oyuncu daha katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kayra Şenocak cuma akşamlarına damga vuran “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna katıldı. Şenocak diziye muhafazakar iş insanı Ertuğrul karakteriyle katılacak ve karakterin Nursema’yla (Ceren Karakoç) bağlantısı olacak.

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Öte yandan hamileyken eşi Fatih (Doğukan Güngör) tarafından aldatılan Doğa (Sıla Türkoğlu) karakteri için hemen aşk yaşayacağı yeni bir oyuncunun diziye girmesi yönünde sosyal medyada bir baskı yaratılsa da yakın zamanda böyle bir gelişme yaşanmayacak.

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