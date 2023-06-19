Kızılcık Şerbeti'ndeki kaza sahnesinin perde arkası ortaya çıktı. İzlerken başınız dönecek

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Günder, Evrim Alasya, Fevza Civelek, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi 29. bölümle sezon finali yapmıştı.

Dizinin sezon finali bölümüne Kıvılcım ve Ömer'in kaza sahnesi damga vurmuştu. Kıvılcım ve Ömer'in kaza sahnesinin kamera arkası görüntüleri TikTok'ta paylaşıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer'e hayat veren Barış Kılıç ile Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya'nın kaza sahnesinde dublör kullanmaması hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medyada o sahneye; 'Kandırılıyoruz resmen', 'Oyunculuk zor iş gerçekten', 'Böyle mi oluyormuş kaza sahneleri?', 'Arabaya bişi olmuyor yani', 'Oyuncuların başı dönmemiş mi?' gibi yorumlar yapıldı.