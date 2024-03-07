Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber
Kaynak: Haber Merkezi
Beyin kanaması geçiren ve 2 kez ameliyat olan Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen'in bugün bir kez daha ameliyat edildiği öğrenildi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber 1

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisine 26 Ocak Cuma gününden beri Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde devam ediliyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2 kez ameliyat edilen oyuncunun bu hafta taburcu olması beklenirken baş ağrıları artan Tanrıöğen’in yapılan kontrollerde yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber 3

"BENSİZ DEVAM EDİN"

Tanrıöğen'in bugün yeniden ameliyat edildiği ve tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber 4

Tanrıöğen’in hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ndeki ekibine haber yollayarak "Bensiz devam edin" dediği ifade edildi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber 5

Fenomen olan karakteri Abdullah Ünal'ı Kızılcık Şerbeti dizisinde Ahmet Mümtaz Taylan canlandırmaya başlamıştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber 6
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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber 7
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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber 8
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