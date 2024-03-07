Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber

Beyin kanaması geçiren ve 2 kez ameliyat olan Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen'in bugün bir kez daha ameliyat edildiği öğrenildi.