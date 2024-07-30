Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'inin yeni dizisi belli oldu

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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'inin yeni dizisi belli oldu

Senaryo gereği Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan oyuncu Selin Türkmen, yeni bir diziyle anlaştı.

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen rolüyle ünlü bir isim haline gelen genç oyuncu Selin Türkmen, diziye veda etmişti.

OKULA GİDECEKTİ

Çimen karakterini oynayan Selin Türkmen'in, okuluna devam edeceği için bu kararı aldığı açıklanmıştı. Ancak güzel isim, gelen tekliflerden bir tanesine 'hayır' diyemedi.

YENİ DİZİSİ

İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas'ın yer alacağı Kara Dut dizisine son olarak Selin Türkmen dahil oldu.

Yeni dizisiyle ilgili açıklamada bulunan güzel oyuncu, dizi için çok heyecanlı olduğunu ve ağustos başında sete çıkacaklarını açıkladı.

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SELİN TÜRKMEN KİMDİR?

Selin Türkmen, 1 Ağustos 2000'de İzmir'de doğdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yapmaya başladı.

"Sen Çal Kapımı" ve "Kızılcık Şerbeti" dizilerinde rol aldı.

"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Çimen karakteri ile tanınan Türkmen, oyunculuğuyla dikkat çekti.

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