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Kızılin Köprüsü depremlerde ayakta kaldı

Adıyaman'daki tarihi Kızılin Köprüsü depremlere karşı halen ayakta duruyor.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:47
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Kızılin Köprüsü depremlerde ayakta kaldı

Kızılin Köprüsü depremlerde ayakta kaldı
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AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin bölgedeki tarihi yapılara etkisine yönelik incelemeleri sürüyor.

Adıyaman'a yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Kızılin Köprüsü'nün depremde hasar görmediği tespit edildi.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, köprünün Antik Dönem'de Samasota ile Zeugma arasında bağlantıyı sağlayan önemli bir yapı olduğunu söyledi.

Köprünün 19. yüzyılda köyler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle orta kemer bölümünün patlatıldığının rivayet edildiğini belirten Alkan, 2020'de yapının restorasyonunun tamamlandığını ve son halini aldığını vurguladı. Alkan, şunları kaydetti:
"Restorasyonun yapılmasının ardından tam sağlam haline geldi. Depremde herhangi bir zarar görmeden bu depremi atlattı. Yağan yoğun yağışlardan dolayı da herhangi bir etkilenme olmadı. Sorfaz ile Eski Besni Ören Yeri'ne yakın olmasıyla ve hem doğasıyla hem kültürüyle yılda yaklaşık 6 bin ziyaretçinin geldiği bir köprü. Çünkü sadece köprüyü görmek için değil aynı zamanda o nehirde vakit geçirmek amacıyla da diğer yerleşim alanlarını görmek amacıyla da gezi düzenleyebiliyorlar."

Bazı kaynaklarda "Singas" olarak anılan köprünün milattan sonra 2. yüzyılda Kommagene Krallığı döneminde inşa edildiği, Orta Çağ'da büyük onarım geçirdiği biliniyor.

Yüzyıllarca kullanılan köprünün, 19'uncu yüzyılda her iki yakadaki husumetli köylülerce ulaşımı kesmek amacıyla, tam orta kemerden patlatılarak kullanılamaz hale getirildiği rivayet ediliyor.

Orta Çağ'da bazı Arap yazarlarının dünyanın harikalarından birisi olarak nitelendirdiği, uzunluğu 150, genişliği 7,5 metre olan köprü, kavisli mimari yapısıyla Kommagene Krallığı'nın ihtişamlı yapılarından birisi olarak gösteriliyor.

Karayolları 8'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2017'de başlatılan restorasyon çalışmaları 2020 yılında tamamlanmış ve köprü hizmete açılmıştı.

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