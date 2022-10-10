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  • Kızıyla erkek arkadaşı olmayacağına dair sözleşme imzalayan baba viral oldu: 2041'e kadar erkek arkadaş yok

Kızıyla erkek arkadaşı olmayacağına dair sözleşme imzalayan baba viral oldu: 2041'e kadar erkek arkadaş yok

Küçük kızına, Şampiyonlar ligi müziği eşliğinde, 2041 yılına kadar erkek arkadaşı olmayacağına dair sözleşme imzalatan baba sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 18:50
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Kızıyla erkek arkadaşı olmayacağına dair sözleşme imzalayan baba viral oldu: 2041'e kadar erkek arkadaş yok

Kızıyla erkek arkadaşı olmayacağına dair sözleşme imzalayan baba viral oldu: 2041'e kadar erkek arkadaş yok
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Portekiz'de bir babanın küçük kızıyla çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Küçük kızıyla Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sözleşme imzalayan babanın videosu milyonlarca kez izlendi.

Babanın kızıyla imzaladığı sözleşme ise dikkat çekti. Baba, 2041 yılına kadar erkek arkadaşı olmayacağına dair bir sözleşmeyi imzalattığı görüldü.

Masanın üzerindeki formada "2041'e kadar erkek arkadaş yok" yazdığı görüldü.

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