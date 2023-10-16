Kızlar 'Erik dalı' ile nazik kutlama yapıyor. Erkekler ise horon müziğinde 'Tey tey' diye böyle kutlama yaptı..

Editör: Barış Atakan
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Eleme maçında Letonya ile karşılaştı.
Konya'da oynanan maçı 4-0'la geçen Milliler, Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı sağladı.
Mücadele sonrası zaferin sevinci soyunma odasına da yansıdı.
Tüm takım horon tepti, ardından halay çekti.
Yaşanan bu sevincin görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.
VOLEYBOLCULAR 'ERİK DALI' İLE KUTLAMIŞTI
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, alınan galibiyetlerde ve şampiyonluktan sonra zaferi erik dalı ile kutluyor.