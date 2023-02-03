3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ümit Erdim'den ikinci çocuğa ikinci araba. Kızlarının adını plakaya koydu

Ümit Erdim'den ikinci çocuğa ikinci araba. Kızlarının adını plakaya koydu

Ünlü oyuncu Ümit Erdim önceki gün gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. İlk çocuğu Ses'in doğumu sonrası 5 milyon değerinde bir cip alan Erdim, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen ikinci çocuğu Ela'nın doğumu sonrası da 3 milyon değerindeki ikinci cipi aldığı görüldü.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 14:16
Takip Et

Kızlarının adını plakaya koydu! Ümit Erdim'den ikinci çocuğa ikinci araba

Ümit Erdim'den ikinci çocuğa ikinci araba. Kızlarının adını plakaya koydu
+
Aa
-

Survivor 2023 macerası erken biten ünlü oyuncu Ümit Erdim, İstinyePark’ta Markalar Sokağı'nda görüntülendi.

İlk çocuğu Ses'in doğumu sonrası 5 milyon değerinde bir cip alan Erdim, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen 2. çocuğu Ela'nın doğumu sonrası da 3 milyon değerindeki ikinci cipi aldığı görüldü.

Gazetecilerin "Yeni aracınız hayırlı olsun" sözüne "Teşekkürler arkadaşlar, daha iyileri sizin olsun inşallah" diyerek yanıt veren Ümit Erdim, Da Mario restoranda bir arkadaşıyla buluşarak toplantı gerçekleştirdi.

ÖZEL PLAKALAR İÇİN 100 BİN LİRA

İlk aracının plakasını kızının ismi "Ses" olarak alan Erdim, 2. aracının plakasını da "Ela" olarak özel plaka aldığı gözlerden kaçmadı.

Milyonluk araçlarına özel plaka taktıran Erdim'in plakalar için de 100 bin lira harcadığı iddia edildi.
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
1
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
2
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
3
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
4
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
5
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
6
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
7
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿106 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿106 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿106 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına yatırıldı
﻿Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına yatırıldı
﻿Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına yatırıldı
﻿Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
﻿Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
﻿Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
﻿Boşandığı karısını öldürdü 
﻿Boşandığı karısını öldürdü 
﻿Boşandığı karısını öldürdü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.