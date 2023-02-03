Ümit Erdim'den ikinci çocuğa ikinci araba. Kızlarının adını plakaya koydu

Survivor 2023 macerası erken biten ünlü oyuncu Ümit Erdim, İstinyePark’ta Markalar Sokağı'nda görüntülendi.

İlk çocuğu Ses'in doğumu sonrası 5 milyon değerinde bir cip alan Erdim, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen 2. çocuğu Ela'nın doğumu sonrası da 3 milyon değerindeki ikinci cipi aldığı görüldü.

Gazetecilerin "Yeni aracınız hayırlı olsun" sözüne "Teşekkürler arkadaşlar, daha iyileri sizin olsun inşallah" diyerek yanıt veren Ümit Erdim, Da Mario restoranda bir arkadaşıyla buluşarak toplantı gerçekleştirdi.

ÖZEL PLAKALAR İÇİN 100 BİN LİRA

İlk aracının plakasını kızının ismi "Ses" olarak alan Erdim, 2. aracının plakasını da "Ela" olarak özel plaka aldığı gözlerden kaçmadı.

Milyonluk araçlarına özel plaka taktıran Erdim'in plakalar için de 100 bin lira harcadığı iddia edildi.

