Ümit Erdim minik kızı Ela ile yeni pozunu paylaştı

2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle üne kavuşan Ümit Erdim, Seda Erdim ile Mayıs 2017'de dünyaevine girmişti.

2018'de kızları Ses'in dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Ümit Erdim, 22 Eylül'de Ela adını verdikleri ikinci çocuğuna kavuşmuştu.

37 yaşındaki oyuncu, kızı Ela ile yeni bir karesini paylaştı. Erdim, minik kızı Ela ile fotoğrafını ''Uyandığı için çok mutsuz'' notuyla, 631 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

