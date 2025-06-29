KKKA hastalığı nedeniyle bir ölüm daha!

Kaynak: AA
KKKA hastalığı nedeniyle bir ölüm daha!

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.

Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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