KKKA hastalığı nedeniyle bir ölüm daha!

Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.
Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KKKA şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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