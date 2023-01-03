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KKTC'de asgari ücret 12 bin TL oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2023 yılının asgari ücreti net 11 bin 800 Türk Lirası olarak belirlendi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:25
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KKTC'de yeni asgari ücret 12 bin TL'ye çıkarıldı

KKTC'de asgari ücret 12 bin TL oldu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı komisyon, üçüncü toplantısını tamamladı.

Toplantıda 2022 yılında net 8 bin 600 Türk lirası olarak uygulanan asgari ücrete zam yapılması konusunda uzlaşıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 2023 yılında ülkede uygulanacak asgari ücretin net 11 bin 800, brüt 13 bin 563 Türk lirası olarak tespit edildiğini söyledi.

Taçoy, yeni ücretin ocak ayından itibaren uygulanacağını kaydetti.

Ayrıca Taçoy, iş yerlerine yaklaşık yüzde 50 sigorta prim desteği verileceğini vurguladı.

 

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