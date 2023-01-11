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Sadece 6 günde yüzde 100 zam yapıldı. Kilosu 540 TL’yi geçti

Asgari ücret zammıyla beraber gıda ürünlerinde yaşanan artıştan sucuk da nasibini aldı. Polonez sucuğa 6 günde tam yüzde 100 zam yapıldı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 14:38
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Sadece 6 günde yüzde 100 zamlandı. Kilosu 540 TL’yi geçti. Artık haftadan haftaya almak da hayal oldu

Sadece 6 günde yüzde 100 zam yapıldı. Kilosu 540 TL’yi geçti
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Asgari ücretin 8.506 TL’ye yükseltildiğinin açıklanmasının hemen ardında gıda fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ediyor.

ZAM FURYASINDAN NASİBİNİ ALDI
Ekmekten domatese, makarnadan patatese hemen hemen her gıda ürününde yaşanan zam furyasından sucukta nasibini aldı.

1 HAFTADA YÜZDE 100 ZAM
Daha 6 gün önce kilosu 270 TL’den satılan Polonez Sucuk, 11 Ocak itibarıyla 541 TL’den satılmaya başlandı.

6 günde yaşanan yüzde 100’lük artışa vatandaşlar isyan ederken “Zaten ayda yılda alabildiğimiz bir üründü. O da haftadan haftaya azıcık. Anlaşılan şimdi hiç alamayacağız” dedi.

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Emekli
11.01.2023 15:30
Emekli sandıkta intikamını alacak az kaldı.  
 
Mahir ŞEKİ
11.01.2023 15:12
*Bu ve benzeri fiyatlar 5-10 milyon bol gelirli tuzu kuru için.. Dar gelirli en fazla 75 liralık piliç sucuktan 200 gr. alıp nefis körleyebiliyor zaten..  
 
uğur
11.01.2023 14:55
imal edenler yersiniz artık..:)  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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