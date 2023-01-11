Sadece 6 günde yüzde 100 zam yapıldı. Kilosu 540 TL’yi geçti

Asgari ücretin 8.506 TL’ye yükseltildiğinin açıklanmasının hemen ardında gıda fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ediyor.

ZAM FURYASINDAN NASİBİNİ ALDI

Ekmekten domatese, makarnadan patatese hemen hemen her gıda ürününde yaşanan zam furyasından sucukta nasibini aldı.

1 HAFTADA YÜZDE 100 ZAM

Daha 6 gün önce kilosu 270 TL’den satılan Polonez Sucuk, 11 Ocak itibarıyla 541 TL’den satılmaya başlandı.

6 günde yaşanan yüzde 100’lük artışa vatandaşlar isyan ederken “Zaten ayda yılda alabildiğimiz bir üründü. O da haftadan haftaya azıcık. Anlaşılan şimdi hiç alamayacağız” dedi.