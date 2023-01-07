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İngiliz devine büyük şok: Klopp'u yıkan haber

Liverpool'da Van Dijk şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 08:56
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Klopp'u yıkan haber: 1 ay yok

İngiliz devine büyük şok: Klopp'u yıkan haber
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Liverpool menajeri Jürgen Klopp, takımın yıldız stoperi Virgil Van Dijk'ın sahalardan en az 1 ay uzak kalacağını açıkladı.

Alman menajer yaptığı açıklamada Van Dijk'ın hamstring sakatlığı yaşadığını belirterek, "En az 1 ay oynayamayacak. Onsuz oynamak bizim için zor olacak" sözlerini kullandı. Liverpool'un Van Dijk'ın yokluğunda transfer yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.

Dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen 31 yaşındaki Van Dijk, bu sezon Liverpool formasıyla 27 maçta boy göstermiş ve süre aldığı 2385 dakikada 3 gollük de katkı sağlamıştı.

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