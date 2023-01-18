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Liverpool Wolverhampton'ı tek golle geçti

İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Wolverhampton'ı 1-0 yenen Liverpool, tur atladı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 06:20
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Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı

Liverpool Wolverhampton'ı tek golle geçti
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İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Wolverhampton, 2-2 berabere sona eren ilk maçın rövanşında Liverpool'u ağırladı.

Liverpool, 13. dakikada Harvey Elliott'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 4. tura yükseldi.

Liverpool ile Brighton Hove Albion arasındaki 4. tur mücadelesi, 29 Ocak'ta oynanacak.

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