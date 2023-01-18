Liverpool Wolverhampton'ı tek golle geçti

İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Wolverhampton, 2-2 berabere sona eren ilk maçın rövanşında Liverpool'u ağırladı.
Liverpool, 13. dakikada Harvey Elliott'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 4. tura yükseldi.
Liverpool ile Brighton Hove Albion arasındaki 4. tur mücadelesi, 29 Ocak'ta oynanacak.
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