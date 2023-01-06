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Liverpool Kim Min-Jae'yi istiyor

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, Van Dijk'in yokluğunda Napoli'de harika sezon geçiren Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 18:12
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Liverpool bombayı patlatıyor... Harika sezon geçirmişti

Liverpool Kim Min-Jae'yi istiyor
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İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, Brendfort maçında sakatlanan Van Dijk'in yokluğunda defans hattına takviye yapmak istiyor. Kadrodaki sakatlıklar Jürgen Klopp'un elini zorlaştırırken İtalya basınından yeni bir iddia doğdu.

Liverpool, Napoli'de harika sezon geçiren Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istiyor. Güney Koreli oyuncu, bu sezon Napoli'de bekleneni vermeyi başardı. şimdiye kadar 16 Serie A maçının 15'inde 90 dakika oynayan Min-Jae, Eylül ayında Serie A'da ayın oyuncusu ödülünü de aldı. 

Bir diğer iddia ise Kim Min-Jae'yi Manchester United'a gidebilme olasılığının da olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli yetkilileri, Manchester United yetkilileri ile Napoli'deki bir otelde görüştüklerini ve bu görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN ZİRVEYE

2021 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, gösterdiği performans ile sezon sonu 18 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli'ye transfer olan Min-Jae Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da gösterdiği performans İtalyan taraftarları mest etti.

 

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