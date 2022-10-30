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Klavyedeki 'Alt Gr' tuşu ne işe yarar

Tüm klavyelerde bulunan ve boşluk tuşunun sağında bulunan "Alt Gr" tuşunun ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Bazı kısa yolları oluşturmak için kullanılan tuşun bu işlevleri çok işinize yarayabilir. İşte o özellikler...

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 15:43
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Klvayedeki AltGr tuşu ile neler yapılabilir

Klavyedeki 'Alt Gr' tuşu ne işe yarar
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Alt Gr tuşunun açılımı 'alternative graphic'dir. Birçok uluslararası klavyede bulunur ve klavye tuşu ile birlikte basıldığında özel karakterlerin girilmesini sağlar. Özelikle döviz sembolleri, tipografik işaretler gibi satıldığı bölgede yaygın olarak kullanılmayan karakterleri yazmak için kullanılır.

ALT GR NE İŞE YARAR?

Klavyenize baktığınızda, örneğin sayı tuşlarına baktığınızda, rakamların üzerindeki sembollerin yanı sıra altlarında da bazı semboller görebilirsiniz. Bu sembolleri kullanmak için, tuşlara AltGr tuşu ile basmanız gerekir.

Boşluk tuşunun hemen sağında yer alan AltGr tuşu, sol taraftaki Alt tuşuna göre biraz daha fazla işleve sahiptir. Örneğin E tuşu ile kullanıldığında bir euro para birimi sembolü oluşturur. Diğer tuşların ve harflerin bir kısmının sağ alt kısmında olan sembolleri ve aksan işaretlerini kullanmanıza da imkan tanır. Z tuşunun yanındaki dikey çizgiyi de aynı şekilde oluşturabilirsiniz.

En önemlisi ise, belki de her gün bu tuşu kullanmamızı sağlayan @ işareti. @ işaretini yazabilmek için, AltGr ile birlikte Q tuşuna basıyoruz.

Microsoft Word'ü kullanırken de AltGr ekstra işlevler kazanır. Bazıları şöyle:

AltGr + R = ® (tescilli ticari marka)

AltGr + T = ™ (ticari marka)

AltGr + D = Harfli bir dipnot oluşturur (i)

AltGr + L = Numaralandırılmış bir liste başlatır

AltGr + C = © (telif hakkı)

AltGr + M = Bir yorum açar

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