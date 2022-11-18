Koç Holding'den ''Ali Koç siyasi liderlerle görüştü'' haberlerine yalanlama

Koç Holding'den Ali Koç ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun siyasi liderlerle bir araya geldiği iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

Koç Holding "Böyle bir görüşme gerçekleşmemiş olup iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Asılsız haberler paylaşılarak algı yönetimi yapılmaya çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ HABERLER PAYLAŞILARAK ALGI YÖNETİMİ YAPILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya kanalları üzerinden Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Ali Y. Koç ve CEO’muz Sayın Levent Çakıroğlu’nun önceki gün Koç Holding tesislerinde siyasi liderler ile bir araya geldiği yönünde bilinçli ve sistematik bir şekilde asılsız haberler paylaşılarak algı yönetimi yapılmaya çalışılmaktadır.

Böyle bir görüşme gerçekleşmemiş olup iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca Sayın Ali Y. Koç söz konusu tarihte planlı bir seyahat nedeniyle yurt dışındadır.

Altını çizerek ifade etmek isteriz ki; manipülatif ve hayal ürünü ithamlarda bulunan bazı sosyal medya hesapları her fırsatta Topluluğumuzu çeşitli siyasi senaryoların parçasıymış gibi göstermeyi amaçlamaktadır. Yalan haberler üzerinden Topluluğumuzun hedef gösterilmesine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.

Koç Topluluğu kurulduğu günden bu yana her koşulda Ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için var gücüyle çalışmaktadır.

"TOPLULUĞUMUZ SİYASETİN BİR PARÇASI DEĞİLDİR"

Her fırsatta vurguladığımız gibi Topluluğumuz siyasetin bir parçası değildir.

Bu doğrultuda söz konusu yalan haberleri yayanlar hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Koç Holding A.Ş.