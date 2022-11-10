Koç'tan koç gibi Atatürk videosu. Seyreden herkes gözlerini sildi

Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yıl dönümünde tüm dünyada anılıyor.

Koç Grubu bu yıl da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için çok konuşulacak bir '10 Kasım' videosu hazırladı.

Videoda zorluklarla mücadele ettiği görülen küçük bir çocuk görülüyor...

"Bu hayatta her şey başına gelebilir. Çaresiz durumların olur. Yanlız kalırsın. Sevdiklerini kaybedersin hatta en yakınını... Doğup büyüdüğün evi. Yeri... Belki de bir daha hiç göremezsin. Yine de yılmazsın. Sahip oldukların için inandıkların için, hayallerin için savaşırsın. Düşersin. Yine de ayağa kalkar her şeyin üstüne gidersin. Çünkü sadece umudunu kaybedersen yenilirsin. Olur da birgün umudunu kaybedecek olursan düşün. Onu düşün." sözlerinin ardından beliren Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı duygulandırdı.

Video sosyal medyada "#UmudumuzSonsuz" hastegiyle paylaşıldı.