Koç Holding'den 'sahte sosyal medya hesaplarına' ilişkin açıklama

Koç Holding AŞ, Koç Topluluğu Şirketleri ile Koç ailesi mensuplarının isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte sosyal medya hesapları ve internet sitelerine ilişkin hukuki hakların kullanıldığını bildirdi.

Koç Holding'den yapılan açıklamada, son dönemde, Koç Holding AŞ, Koç Topluluğu Şirketleri ile Koç ailesi mensuplarının isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin ortaya çıktığının gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısı da dahil olmak üzere internet kullanıcılarından çeşitli haksız ve hukuka aykırı taleplerde bulunduğu tespit edilen hesap ve sitelere ilişkin hukuki hakların kullanıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

'Koç Holding AŞ, Koç Topluluğu Şirketleri ve Koç Ailesi mensupları ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica eder, kurumsal web sitemiz koc.com.tr ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden güncel ve doğru bilgiye ulaşılabileceğini hatırlatmak isteriz.'