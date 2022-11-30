Koç Üniversitesi '74 kilo uyuşturucu' haberini doğruladı: Sürücü işten atıldı

Şanlıurfa'da bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı araçta yapılan aramada 3 milyon TL piyasa değeri olan toplam 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada aracın üniversiteye ait olduğu doğrulanırken otomobili izinsiz olarak şehir dışına çıkaran sürücün işine son verildiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu aracın Koç Üniversitesi'ne ait olduğu iddialarına ilişkin üniversiteden yazılı açıklama yapıldı.

"Son günlerde üniversitemizin adının geçtiği bazı haberlere ilişkin basın ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur" denilen açıklama şöyle:

Üniversitemizde şoför olarak çalışmakta olan söz konusu kişinin üniversitenin aracını izinsiz olarak tek başına şehir dışına çıkartmasına ve suça karışmasına istinaden Koç Üniversitesi’ndeki işine derhal son verilmiştir. Adli süreç halen devam etmekte olup, üniversitemiz de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Koç Üniversitesi olarak emniyet güçlerimiz ve adli makamlarla daimi işbirliği içinde olduğumuzu ve süreci yakından takip ettiğimizi duyururuz.

NE OLDU

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Urfa-Antep kara yolunda bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı aracı durdurdu.

Şüpheli araçta eğitimli köpek ile yapılan aramada 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.

Piyasa değeri toplam 3 milyon TL olan uyuşturucuya el koyan polis, sürücü ile şüpheli araca öncülük yapan 34 EYJ 640 plakalı aracın sürücüsünü gözaltına aldı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.