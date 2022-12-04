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Lüks semtlerin torbacısından çarpıcı açıklama: Bu işin kaymağını yiyen biz değildik

Lüks semtlerde uyuşturucu satan eski bir torbacı olan K.K., “Bu işin kaymağını yiyenler başkaları. Torbacılar 1 aya yakalanır ama onların yerine hemen birilerini bulurlar” dedi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 15:15
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Lüks semtlerin torbacısından çarpıcı açıklama: Bu işin kaymağını yiyen biz değildik

Lüks semtlerin torbacısından çarpıcı açıklama: Bu işin kaymağını yiyen biz değildik
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Gerçekgündem’den Filiz Gazi’nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 2022 yılı raporuna göre, Türkiye’de güvenlik güçleri tarafından 2020 yılında 159 bin 268, 2021’de ise yüzde 35,5 artışla, 215 bin 771 olaya müdahale edildi.

2021’de yakalanan 294 bin 604 şüphelinin suç türlerine göre dağılımına baktığımızda ise yüzde 76,1 kullanma amaçlı, yüzde 22’si ise uyuşturucu madde imal ve ticaretinden olduğu görülüyor. Ortaya konulan veriler aslında bize uyuşturucuyla mücadelenin bir ileri, iki geri şeklinde olduğunun resmini çiziyor.

KAYMAĞINI BAŞKALARI YİYOR”
Eski bir uyuşturucu satıcısı K.K.’nin açıklamaları ise çarpıcı gerçeği tekrar gözler önüne serdi. Kendilerinin bu işte taşeron olduğunu işin kaymağını başkalarının yediğini belirten K.K şu ifadeleri kullandı:

Hapishaneden çıktıktan sonra başladım. 3 ay iş aradım. Çevremden bu işi yapanlar vardı. Çağlayan, Nurtepe, Gazi, Okmeydanı… Parçalı bulutlu, 6-7 defa içeri girdim, çıktım. En son bu işten girdim.

Belli ediyorsun zaten kendini, alt kademedesin, senin paraya ihtiyacın var. Dışardan seni görüyorlar, bunun paraya ihtiyacı var, kullanırız diyorlar. Bir hafta yapsın yeter diyorlar, çünkü zaten yapacak adam hep bulurlar. Bir yandan da işime geldi, parası çok.

Biz taşeronluk yapıyorduk, esas parayı kazanan biz değildik. Günlük bin lira alıyordum ben, ister satılsın, ister satılmasın. Elden alıyordum parayı. Asıl patronlarla irtibatımız hiç olmadı. Onların alt kademeleri vardı, onlara çalışanlar. Onlar ellerini hiçbir şeye sürmezler, sadece gelip para toplarlar. Bir de malı nereye koyduklarını söylerler. Büyük kademede kimler var bilmiyoruz ama benim tahmin ettiğim... (Basında da yer alan, uyuşturucu ticareti ile bilinen iki isimden bahsediyor) Bu işin kaymağını yiyen onlar yani.

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1950
4.12.2022 15:23
Tabiki kaymağını Baronlar ve kadrolu ortakları yiyor  
 
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