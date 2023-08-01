Koca ABD Başkanı plaja gidip denize girdi kimse dönüp bakmadı

ABD Başkanı Joe Biden 10 günlük tatil iznine ayrıldı. Tatil için memleketi Delaware eyaletindeki halk plajını seçen çift, deniz kenarında şezlong üstünde tatilin keyfini çıkardı.

Şort mayosu, şapkası ve tişörtüyle plajda kitap okuyan Biden, tişörtünü çıkartarak bir süre güneşlendi. Biden çiftinin yanlarına özel soğutuculu bir çanta aldığı görülürken, ABD Başkanı da sık sık plastik şişeden su içti.

DELAWARE’DEKİ KONUTU 2.7 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI

Yazlık evlerindeki tatillerinde genellikle aile üyeleriyle vakit geçiren Biden çiftine bu kez aile fertlerinin eşlik etmediği görüldü. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olan Biden, görev süresi bittikten sonra Delaware’deki konutu 2.7 milyon dolara satın almıştı. Biden o dönemde yaptığı bir açıklamada, “Jill ve ben kariyerlerimiz boyunca, plajda bütün ailemizi bir araya getirebileceğimiz bir yere sahip olma hayali kuruyorduk. Biz şimdi bunu gerçekleştirebildiğimiz için çok şanslı hissediyoruz” demişti.

TÜRKİYE’DE OLSAYDI İZDİHAM İÇİN KORUMA ORDUSU YETERDİ

ABD Başkanı Joe Bıden’ın bu görüntülerinin yayınlanmasından sonra, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları Erdoğan’a yönelik tepki gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinglerinde veya gezmeye gittiği her yerde koruma polisleriyle, keskin nişancılarla ve helikopterlerle gezdiği biliniyor. Vatandaşlar Erdoğan’ın halkın arasına karışması gerektiğini ve bu kadar korumayla halktan uzaklaşmaması gerektiğini dile getirdi.