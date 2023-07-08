Koca denizde yol tartışması. Tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Olay, yelkenli bir tekne ile motor gücüyle seyreden bir teknenin karşı karşıya gelmesiyle başladı.

Yelkenli tekne, motorlu tekneye yol vermesini istedi ancak motorlu tekne bunu reddetti.

Bu durumda motorlu tekne yelkenli tekneye yaklaşarak çarpışma tehlikesi yarattı.

Olayın şok edici görüntüleri bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yelkenli teknenin kaptanı, motorlu teknenin kaptanına seslenerek, yaptığının deniz kanunlarına aykırı olduğunu belirtti.

Deniz kanunlarına göre (DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARI), yelkenli tekneye yol vermek zorunda olan motorlu tekneydi.

Çünkü yelkenli tekne, yelkenlerini kullanarak ilerlediği için manevra kabiliyeti daha azdı.

Denizde Çatışmayı Önleme kuralları ve çatışmayı önleme tüzüğünün ilgili kısmında şu bilgiler yer alıyor.

Aynı deniz alanında birden fazla sayıda gemi bulunması, olası bazı tehlikelerin doğmasına da neden olmuştur. Hukuk bilimi, insanların ortak yaşamında karşılaşılan sorunların giderilebilmesi için tek yolunun kural koymak olmadığını, bu kuralın çıkış gereksiniminin ve kuralın uygulanmasına neden olacak bir olay karşısında nasıl davranılması gerektiğinin bilinmesi zorunluluğu üzerinde durmaktadır.

DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME

1) Karşı yönlerden gelen iki gemi birbirinin iskelesinden geçer.

2) Arkadan gelen gemi önündeki geminin rotasından çıkar.

3) Sancak tarafımızda seyreden bir geminin kırmızı ışığını ,yani iskele bordasını görüyorsak, yol hakkı onundur. Rotasından çıkmanız gerekir.

4) Bir gemi yalnız yelken ile yol alan gemiye yol verir.

5) Manevradan aciz gemiye yol verilir.

6) Yelkenle yürüyen iki tekneden rüzgarı sancaktan alan, yol hakkına sahiptir. Yani rüzgarı iskeleden alan tekne yol verecektir. Her ikisi de rüzgarı aynı yönden alıyorsa, rüzgara daha yakın olan yani rüzgar üstündeki rüzgar altındaki teknenin yolundan çıkar.

7) 1 kısa düdük sancağa dönüyorum,2 kısa düdük iskeleye dönüyorum , peş peşe 4-5 kısa düdük yolumdan çekil demektir.

YOL ÖNCELİKLERİ

Normal seyir koşullarında, teknelerin birbirini görmeleri durumunda tekneler arasında yol öncelikleri şöyledir:

1-Kumanda altında bulunmayan tekne,

2-Manevra kabiliyeti sınırlı tekne,

3-Balıkçılıkla uğraşan tekne,

4-Yelkenli tekne,

5-Kuvvetle yürütülen tekne.