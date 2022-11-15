Kocaeli Çayırova’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli İl, Çayırova İlçe, AKSE Mahalle/Köy, 1399 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Akse Mah,1399 Ada,2 parsel, 1. katta, 2 nolu bağımsız bölümdeki daire nitelikli taşınmaz.Çayırova İlçesi, Akse (İnönü) Mah, yerleşim merkezinde, 133. Sokak üzerinde ve bu sokağa cepheli parsel üzerinde bulunan betonarme olarak inşa edilmiş zemin+3normal katlı binanın,1.katındaki 2 nolu dairedir.Her katta tek daire bulunan binanın tüm inşaat işleri tamamlanmış doğalgazlı ve asansörsüz olduğu, Çayırova Belediyesi arşivinde yapılan kat irtifakı porjesi incelemesinde giriş holü,hol, banyo+wc,wc, mutfak, 2 yatak odası,salon ve 2 balkon hacimlerinden ibaret 92,45 m2 net ve 107,86 m2 brüt yüzölçümünde olduğu tespit edilmiştir.Çelik dış kapılı, elektrik, pis-temiz su tesisatlı, doğalgazlı ısıtma sistemli, oda ve salon zeminlerinin laminat parke ,ıslak hacimlerin seramik , banyo ve tuvaletin tavana kadar fayans kaplı olduğu, panel iç kapılı , PVC+çift cam pencere doğramalı, plastik badanalı ve hali hazırda kullanılabilir durumda olduğu tespit edilmiştir.

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