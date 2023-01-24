﻿Kocaeli Güzide SYDV Geçici 20 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan ilana göre; Kocaeli Güzide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), garson olmak üzere geçici 20 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*19-30 yaş arası erkek ve bayan-prezantabıl görünümlü diksiyonu düzgün
*Müşeri ile nasıl konuşması gerektiğini bilen
*Mesaili çalışabilen
*Postasını organize edebilecek yetenekte
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Nüfus cüzdan sureti
*Adli sicil kaydı
*Sağlık raporu
*İkamer adresi
*Öğrenim belgesi
*Ehliyet belgesi
*Hijyen belgesi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.