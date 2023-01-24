﻿Kocaeli Güzide SYDV Geçici 20 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan ilana göre; Kocaeli Güzide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), garson olmak üzere geçici 20 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*19-30 yaş arası erkek ve bayan-prezantabıl görünümlü diksiyonu düzgün

*Müşeri ile nasıl konuşması gerektiğini bilen

*Mesaili çalışabilen

*Postasını organize edebilecek yetenekte

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Nüfus cüzdan sureti

*Adli sicil kaydı

*Sağlık raporu

*İkamer adresi

*Öğrenim belgesi

*Ehliyet belgesi

*Hijyen belgesi