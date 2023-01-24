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Kocaeli Güzide SYDV Geçici 20 işçi alacak

Kocaeli Güzide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde garson olarak istihdam etmek üzere geçici 20 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 07:05
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Kocaeli Güzide SYDV geçici 20 personel alacak

Kocaeli Güzide SYDV Geçici 20 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan ilana göre; Kocaeli Güzide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), garson olmak üzere geçici 20 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
*19-30 yaş arası erkek ve bayan-prezantabıl görünümlü diksiyonu düzgün
*Müşeri ile nasıl konuşması gerektiğini bilen
*Mesaili çalışabilen
*Postasını organize edebilecek yetenekte

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Nüfus cüzdan sureti
*Adli sicil kaydı
*Sağlık raporu
*İkamer adresi
*Öğrenim belgesi
*Ehliyet belgesi
*Hijyen belgesi

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