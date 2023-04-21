Kocaeli'de 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Kocaeli'de polis ekipleri, tedirgin davranışlar sergileyen şahsın elinde bulunan çuvalda 3 kilo 500 gram sentetik kannabinoid maddesi ve bir kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde yaptıkları rutin denetimde şüpheli bulduğu şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Tedirgin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, H.M.'nin elinde bulunan çuval içerisinde 3 kilo 500 gram sentetik kannabinoid ve bir kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili şahıs gözaltına alındı.

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