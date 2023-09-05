Kocaeli’de akılalmaz ölüm. Ağaçtan düştü dallar vücuduna saplandı

İncir toplamak için ağaca çıkan bir vatandaş, ağaçtan düştü. Ağacın dallarının vücuduna saplanması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Kocaeli’de akılalmaz ölüm. Ağaçtan düştü dallar vücuduna saplandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi üzerinde bulunan binanın bahçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, incir toplamak için ağaca çıkan Mustafa Uzunoğlu, dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Ağacın dalının vücuduna saplanması sonucu Uzunoğlu, ağır yaralandı. Yaşlı adamın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Uzunoğlu’nu ağacın arasından kurtardı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ağır yaralı Uzunoğlu’nu ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Uzunoğlu, hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği bahçede inceleme yaptı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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