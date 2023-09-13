Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Şirinyalı mevkisinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarından çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik akışının durduğu İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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