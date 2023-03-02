Babasını öldüren 9 kişiyi de yaralayan sanık için istenen ceza belli oldu

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün oğlu E.B. ile avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor dosyaya konuldu.

Söz verilen tanık G.T, sanığın kuzeni olduğunu, olay yerine gittiğinde sanığın ateş ettiğini, maktulün dışarda yerde yattığını gördüğünü söyledi.

Müşteki avukatı da olay sırasında birçok silah ve mühimmatın bulunduğunu, sanığın beyanlarında babasına karşı öfkeli olduğunu belirttiğini aktararak bu nedenle de olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini savundu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, babası Ali B'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, açılan ateş sonucu yaralanan 4 jandarma personeli ile ağabeyi E.B'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, sanığın, Bayraktar Mahallesi Muhtarı A.C.T, E.A. ile kuzenleri Cafer B. ve Hüseyin B'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma hazırlanması için süre verilmesine ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bayraktar Mahallesi'nde 15 Mayıs 2021'de elindeki tüfekle ailesini evinde rehin alan E.B. tüfekle ateş açarak babası Ali B'yi öldürmüş, ağabeyi E.B'yi, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B'yi, mahalle muhtarı A.C.T. ve mahalle sakini E.A'yı ile kendisini ikna etmeye çalışan 4 jandarma personelini de yaralamıştı.

Annesi Seher B'yi rehin alan zanlı, özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yaralı ele geçirilmiş, daha sonra tutuklanmıştı.