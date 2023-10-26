Kocaeli’de bebek dramı: Su kanalına bırakılan kız bebek kurtarıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yeni doğmuş bir kız bebeği su kanalına bırakıldı.

Kocaeli’de bebek dramı: Su kanalına bırakılan kız bebek kurtarıldı

Bebek sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, bebeği hastaneye kaldırdı. Bebeği bırakan kadın ise polis tarafından yakalandı.

Vatandaşlar ihbar etti

Olay, Malta Mahallesi 32. Ada’da meydana geldi. Su kanalının çevresindeki çalılıklarda bebek sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekipler, su kanalının kenarında yeni doğmuş bir kız bebeği buldu. Bebek, Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Bebeği bırakan kadın yakalandı

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeği bıraktığı görülen bir kadını gözaltına aldı. Kadının ismi ve yaşı henüz öğrenilemedi. Kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeğin 1 haftalık olduğu tespit edildi. Bebeğin kimliği ve ailesi araştırılıyor.

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