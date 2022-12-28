28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kocaeli’de beton mikseri köprüden uçtu: 3 yaralı

Kocaeli’de beton mikseri köprüden uçtu: 3 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobille çarpışan beton mikseri, demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 06:37
Takip Et

Kocaeli’de beton mikseri köprüden uçtu: 3 yaralı

Kocaeli’de beton mikseri köprüden uçtu: 3 yaralı
+
Aa
-

Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D130 Kara Yolu, İzmit istikameti, Karadenizliler Mahallesi, Kullar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan beton mikseri sürücüsü İ.K. ile Honda marka otomobil sürücüsü E.Y. çarpıştı. Kazanın şiddetiyle beton mikserinin sürücüsü İ.K. direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aracıyla beraber 10 metre yükseklikteki köprüden demir bariyerleri aşarak otomobil tamir bakım servisinin bahçesine düştü.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan beton mikser sürücüsü İ.K. ve yanında bulunan oğlu K.K.’yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca ambulansa alınan otomobil sürücüsü E.Y. de hastaneye kaldırıldı.

Beton mikserinin köprüden düşmenin şiddetiyle otomobil tamir bakım servisinin binasının duvarına ve camlarına da zarar verdiği görüldü. Ayrıca kazaya karışan otomobil de kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
1
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
2
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
3
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
4
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber
5
﻿Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber
﻿Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Tarikatla ilişkili bakan görevden alındı
7
﻿Tarikatla ilişkili bakan görevden alındı
﻿Tarikatla ilişkili bakan görevden alındı
﻿Manchester United Nottingham'a fark attı
﻿Manchester United Nottingham'a fark attı
﻿Manchester United Nottingham'a fark attı
﻿Karahallı SYDV geçici işçi alacak
﻿Karahallı SYDV geçici işçi alacak
﻿Karahallı SYDV geçici işçi alacak
﻿Kayseri Tomarza SYDV 1 işçi alacak
﻿Kayseri Tomarza SYDV 1 işçi alacak
﻿Kayseri Tomarza SYDV 1 işçi alacak
﻿Kocaeli’de beton mikseri köprüden uçtu: 3 yaralı
﻿Kocaeli’de beton mikseri köprüden uçtu: 3 yaralı
﻿Kocaeli’de beton mikseri köprüden uçtu: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.