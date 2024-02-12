Kocaeli'de bıçaklı kavga. 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kocaeli'de bıçaklı kavga. 3 yaralı
Kocaeli’ni Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda 3 kişi yaralandı.

3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte İ.K., A.K. ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş bıçaklanarak yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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