﻿Kocaeli'de bir kadın tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı

Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi'ndeki Gazanfer Bilge Bulvarı'nda bir sitede C.K. (48), tartıştığı oğlu M.K'yi (24) tabancayla sağ dizinden vurdu.
Komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
M.K, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
M.K' nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)
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