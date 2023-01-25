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Elektrik kontağından yangın çıktı, 2 kişi etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın ikinci katında elektrik kontağından çıkan yangın sonrasında 2 kişi dumandan etkilendi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:06
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Kocaeli'de elektrik kontağından yangın çıktı

Elektrik kontağından yangın çıktı, 2 kişi etkilendi
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İHA

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi 6/2 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansa alınarak tedavi edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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