Kocaeli’de geminin limana çarpma görüntüleri ortaya çıktı. Vinçler domino taşı gibi devrildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir yük gemisi duramayınca Evyaport Limanı’nın vinçlerine çarptı. Meydana gelen kazada 3 tane yükleme vinci devrildi. Kaza anında çevrede çalışan olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Kaza anının ortaya çıkan görüntülerinde Tayvanlı şirket YANG MING’e ait olan WITNESS isimli yük gemisi manevra sırasında duramayarak limandaki vinçlere çarptığı görüldü. Geminin çarpması sonrası vinçler domino etkisi ile teker teker devrildi.

VİNÇLERİN TANESİ 12 MİLYON DOLAR

Edinilen bilgiye göre, zararın büyüklüğünün en az 50 milyon dolar olduğu ve devrilen vinçlerin tanesinin ise maliyetinin 12 milyon doları bulduğu vurgulandı.

Ayrıca kaza sonrası çevredeki diğer limanlarda yoğunluk oluşması bekleniyor.