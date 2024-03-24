Kocaeli’de kaza: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kocaeli’de kaza: 1 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi Dörtyol Kavşağı mevkiinde gerçekleşen kazada, O.K. kontrolündeki hafif ticari araç, M.A. kontrolündeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü M.A. yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı, daha sonra ise M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından yapılan testte, O.K.'nin alkollü olmadığı belirlenirken kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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