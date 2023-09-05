Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BUZ 401 plakalı Hyundai marka otomobil, önünde seyir halinde olan 06 BOV 173 plakalı Volkswagen marka otomobile, ardından refüje çarparak takla attı.

Takla atan otomobil karşı şeride geçerken içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takla atan otomobilde sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla araçtan çıkarılan 3 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. 06 BOV 173 plakalı otomobil sürücüsü şans eseri yara almadan kazayı atlattı. Kaza yapan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

