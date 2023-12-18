Kocaeli'de lastik fabrikası yandı. 8 işçi dumandan etkilendi

Kaynak: İHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak'ta bulunan lastik fabrikasında meydana geldi. Fabrika içindeki bir makinede henüz anlaşılamayan sebepten ötürü yangın çıktı.

Yükselen alevleri fark eden işçiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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YANGIN SIRASINDA 8 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan, 8 fabrika işçisi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan işçiler, Kocaeli Şehir Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ile Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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