Edirne’de bir evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Kaynak: İHA
Edirne’de bir evde çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesi Helvacı Dere Sokak'ta 2 katlı binanın 1. katında yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alırken, elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında evde 3 kişinin olduğu ve 2 kişinin yangını söndürmek isterken dumandan etkilendiği öğrenildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan U.Ş ve M.Ş., daha sonra ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evdeki bazı eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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