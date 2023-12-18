İstanbul'da 4 katlı binada yangın

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da 4 katlı binada yangın
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı.

Ümraniye ilçesinin Atatürk Mahallesi Kırgülü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında, İddiaya göre, daire içerisinde elektrik arızası yangın çıkmasına neden oldu. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek tüm daireyi sardı.

YANGIN SONRASI DAİREDE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Yangın sırasında dairede ufak çaplı patlamalar meydana geldi. Bina sakinlerinin ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yanan daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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