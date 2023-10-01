Kocaeli'de pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde saat 03.30 sıralarında, S.Ş. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı pompalı tüfekle K.K.'ye ateş açtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar K.K.'nin sol bacağına isabet etti. K.K. kanlar içinde yere yığılırken, S.Ş. koşarak uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan K.K., Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından bir binanın bodrum katında yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfek ele geçirildi. Ş.Ş.'nin kaçarken pompalı tüfeği attığı kaydedildi. Polis, S.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.