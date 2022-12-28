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Ruhsatsız silah satan adreslere operasyon: Mühimmat deposu çıktı

Kocaeli’de ruhsatsız silah satan adreslere yönelik düzenlenen operasyonda el bombası, balistik yelek, yüzlerce mermi, fişek ele geçirildi. 8 kişi de gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 17:00
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Kocaeli'de ruhsatsız silah satan adreslere operasyon düzenlendi

Ruhsatsız silah satan adreslere operasyon: Mühimmat deposu çıktı
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İHA

Kocaeli’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bazı ev ve iş yerlerinde ruhsatsız silah satışı yapıldığı tespit etti. 

Adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 1 AK-47 kalaşnikof tüfek ve tefeğe ait şarjör, 667 çeşitli çap ve markalarda tabanca fişeği, 228 çeşitli çap ve markalarda uzun namlulu silah fişeği olması dikkat çekti.

Operasyonlarda 2 el bombası, 8 çeşitli ebat ve markalarda ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 25 şarjör, 1 balistik yelek, 2 uzun namlulu silah şarjörü, 2 tabanca namlusu, 1 tabanca alt takımı, 1 adet tabanca üst sürgü takımı ile daralı ağırlığı yaklaşık 12 gram olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemler devam ediyor.

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