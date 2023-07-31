Ruhsatsız silah sayısının 36 milyon olduğu ortaya çıktı. Türkiye cephaneliğe çevrilmiş

İçişleri'nin yıllardır hiç mi haberi yoktu. Umut Vakfı’nın açıkladığı Türkiye’deki ruhsatsız silah sayısı şoke etti.

Ruhsatsız silah sayısının 36 milyon olduğu ortaya çıktı. Türkiye cephaneliğe çevrilmiş

Türkiye’de şiddet olayları ve silahlı kavgalar her geçen gün artıyor. Silaha ulaşımın kolay olması bireysel silahlanmayı tartışır hale getirdi.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Esenyurt’taki tekel bayide meydana gelen silahlı vahşet gündeme oturmuştu.

Patronlardünyası’nda yer alan bilgilere göre, bireysel silahlanmaya karşıt olarak oğlu ateşli silah ile öldürülen bir anne olan Dedeman Holding sahibi Nazire Dedeman tarafından kurulan Umut Vakfı Türkiye’deki silah sayılarını açıkladı.

4 MİLYON RUHSATLI, 36 MİLYON RUHSATSIZ SİLAHLANMA

Umut Vakfı’nın açıklamasına göre Türkiye’de tahmini 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah bulunuyor.

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SİLAH KULLANIM YAŞI 12’YE DÜŞTÜ

Umut Vakfı’nın haberine göre bireysel silahlanma, ülkemizde giderek artan bir güvenlik sorununa döndü.

Seçim, düğün, şampiyonluk gibi “sokak kutlamalarında” uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu onlarca insan ‘yorgun mermilerle’ hayatını kaybederken, silah kullanım yaşının 12’ye kadar düştüğü belirlendi.

2020 yılında ise İYİ Parti Hukuk İşleri Başkanı Nuri Okutan konuyla ilgili çarpıcı veriler açıklamıştı. Okutan, “Yüzde 85’i ruhsatsız olmak üzere yaklaşık 25 milyon kişide silah bulunuyor. Şiddet olaylarında yüzde 69 artış var. Dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullanmıştı.

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