Kocaeli'de silahla vurulmuş halde bulunan şahıs yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Kocaeli'de silahla vurulmuş halde bulunan şahıs yaşamını yitirdi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulunan 34 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 5’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Sorguç(34) ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş bir vaziyette bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

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Sağlık ekiplerince gerçekleştirilen tetkikler sonucu Sorguç’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sorguç’un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Sorguç'un evinde incelemede bulunan polis ekipleri, olayın intihar olduğu fikrinin üzerinde dururken, inceleme başlatıldı.

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