Kocaeli'de tadilat yapılan evde duvar çöktü. 14 yaşındaki çocuk duvarın altında can verdi

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Kirman Sokak üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda, Tadilat yapılan dairedeki duvar beklenmedik bir şekilde çöktü.

Yaşanan olayda duvarın yanında bulunan 14 yaşındaki Muhammed Enes Kahya duvarın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan ve durumunun ağır olduğu belirtilen Kahya, sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.